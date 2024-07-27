У Кореї попросили, аби така помилка більше не повторювалася. Організатори Ігор перепросили у корейських представників за свою помилку.

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У Міжнародному олімпійському комітеті попросили вибачення

На відкритті Олімпійських ігор, коли човен із південнокорейською делегацією проходив по Сені, диктор оголосив її французькою та англійською мовами як Корейську народно-демократичну республіку. Так офіційно називається Північна Корея. Той самий вступ був використаний і під час представлення делегації КНДР.

Південна Корея висловила жаль з приводу того, що її делегація спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі в п'ятницю була представлена ​​як від конкурента Північної Кореї, і зажадала від організаторів гарантій, що помилка більше не повториться,

– пише Reuters, посилаючись на заяву національного олімпійського комітету Південної Кореї.

Заступник міністра спорту та культури Південної Кореї Джанг Міран, який якраз перебував у Парижі, захотів зустрітися із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Там уже принесли "глибокі вибачення".

Ми висловлюємо жаль, що країна була представлена ​​як Північна Корея на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор, коли в'їжджали спортсмени Республіки Корея,

– йдеться в повідомленні комітету.

Додамо, що до складу делегації Південної Кореї входять 143 спортсмени. Вони виступлять у 21 виді спорту. Північна Корея ж повернулася на Ігри вперше після Ріо-2016 і відправила 16 спортсменів.

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