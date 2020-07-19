Наречена форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес поділилася з шанувальниками новим гарячим знімком.

Родрігес в черговий раз порадувала своїх підписників пікантними знімками в Instagram. Цього разу дівчина продемонструвала інтригуючі кадри з відпочинку на яхті.

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На першому фото дівчина сидить спиною до фотографа на дерев'яному пірсі біля моря. Поза підкреслює її розкішні сідниці. На другій світлині Джорджина на колінах вмостилася на яхті. Неможливо не звернути увагу на об'ємний бюст красуні.

"Акуна Матата", – підписала пост Родрігес.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес