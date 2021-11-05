Откровенное признание экс-игрока испанского клуба: футболист рассказал о своей бисексуальности
Источник:Cadena SER
Бывший футболист испанской Мурсии анонимно рассказал о своей бисексуальности. Экс-игрок направил письмо в местную редакцию.
Вдохновился Кавалло
Экс-футболист решил не называть свое имя и фамилию. Прежде всего бывшего игрока вдохновил поступок австралийского футболиста Джошуа Кавалло.
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"Прежде всего я хочу поблагодарить Джошуа Кавалло за то, что он открыл свои чувства всем нам. А теперь скажу и я: да, можно играть в футбол, будучи геем, бисексуалом, как я себя определяю. Всегда было сложно спорить с самим собой о то, должен ли я открыться не только тем, кто меня любит, но и всему миру. Я решил поддержать месседж, который несколько дней назад начал Джошуа", – написал эксфутболист.
Спортсмен также подчеркнул, что эта тема очень важна, поэтому говорить о ней необходимо.
Не хочу раскрывать свое имя, потому что верю, что сам смысл более важен. Считаю, что важно было сделать этот шаг и рассказать о своей личной жизни. Со стороны может казаться, что говорить об этом необязательно. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так,
– отметил бывший футболист Мурсии.
Откровенное признание Джошуа Кавалло
- Хавбек австралийского клуба Аделаида Юнайтед публично сообщил, что он гомосексуалист.
- Кавалло признается, что в детстве ему приходилось скрывать это, потому что он стыдился.
- Издание The Guardian отмечает, что Кавалло сейчас – единственный открытый гей в профессиональном футболе.
- Топовые европейские футбольные клубы поддержали австралийского футболиста.