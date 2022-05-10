Отказалась судить турнир врагов: в оккупированной Новой Каховке похитили украинскую арбитриню

Оккупанты продолжают совершать преступные действия на временно оккупированных украинских землях. Футбольную арбитрину Ирину Петрову упекли в отделение полиции.

Преступные действия оккупантов

9 мая группа пьяных мужчин с георгиевскими лентами забрали в отделение полиции футбольного тренера и арбитрину Ирину Петрову. Вроде бы она отказалась судить матчи турнира, организованного пророссийскими властями временно оккупированной Новой Каховки.

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На Ирину около 16:00 напали у ее собственного дома в родном городе. Пока неизвестно, зачем кафиры совершили это преступление с похищением 37-летней тренерши.

До войны Елена Петрова назначалась на поединки международных женских соревнований, а также национальных мужчин. Это она совмещает с работой тренера по футболу.

Интересно, что ранее арбитриня УАФ была участницей мирных митингов в поддержку Украины в Новой Каховке. Украинцы, проживающие в этом городе, с первых дней войны выходят на улицы, показывая освободителям, что им не удастся сделать город русским.

Петрова с сине-желтым плакатом с надписью "Новая Каховка – это Украина" выходила на украинские акции на оккупированной захватчиками территории.