Отказалась судить турнир врагов: в оккупированной Новой Каховке похитили украинскую арбитриню
Оккупанты продолжают совершать преступные действия на временно оккупированных украинских землях. Футбольную арбитрину Ирину Петрову упекли в отделение полиции.
Преступные действия оккупантов
9 мая группа пьяных мужчин с георгиевскими лентами забрали в отделение полиции футбольного тренера и арбитрину Ирину Петрову. Вроде бы она отказалась судить матчи турнира, организованного пророссийскими властями временно оккупированной Новой Каховки.
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На Ирину около 16:00 напали у ее собственного дома в родном городе. Пока неизвестно, зачем кафиры совершили это преступление с похищением 37-летней тренерши.
До войны Елена Петрова назначалась на поединки международных женских соревнований, а также национальных мужчин. Это она совмещает с работой тренера по футболу.
Интересно, что ранее арбитриня УАФ была участницей мирных митингов в поддержку Украины в Новой Каховке. Украинцы, проживающие в этом городе, с первых дней войны выходят на улицы, показывая освободителям, что им не удастся сделать город русским.
Петрова с сине-желтым плакатом с надписью "Новая Каховка – это Украина" выходила на украинские акции на оккупированной захватчиками территории.
Ранее Петрова рассказывала, что интересовалась информацией, как уехать из Новой Каховки в более безопасное место. Но все города тоже подвергаются обстрелам оккупантов. Арбитрина отмечала, что не может выехать за границу из-за родителей. Она не собирается бросать их, когда их родной город оккупировали враги из России.
Отметим, что многие украинские арбитры получили назначение в зарубежных чемпионатах. Но есть очень много таких, кто сменил свисток на оружие в руках.
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И снова сообщения из соседней Новой Каховки о похищении человека.
Сегодня, 09 мая, у подъезда своего дома на проспект Днепровском около 16:00 часов группой людей в гражданской одежде с георгиевскими лентами была изъята молодая девушка Петрова Ирина Владимировна, 1983 года рождения.
Как сообщили очевидцы, мужчины находились в нетрезвом состоянии и принудительно отвели девушку в отделение полиции, где она сейчас и находится.
Петрова Ирина работает спортивным тренером по футболу.