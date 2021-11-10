Отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA: сколько денег потеряла Свитолина

Уже 10 ноября стартует Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Первая ракетка Украины Элина Свитолина могла подзаработать в статусе запасной, но отказалась от поездки.

Могла немного пополнить свой призовой фонд за сезон

На этот раз Итоговый турнир WTA будет без украинок. Элина Свитолина получила шанс поехать в Мексику в роли запасной, но отказалась от такой возможности.

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Лучшая теннисистка Украины могла гарантированно заработать за турнир 40 тысяч долларов. Именно такую сумму получает теннисистка, которая едет на эти соревнования в статусе запасной, не выходя на корт. Однако при хороших раскладах, то есть отказах соперниц в групповом раунде, могла Элина заработать и больше.

Призовой фонд Итогового турнира WTA-2021 – 5 миллионов долларов. Интересно, что это почти в три раза меньше, чем было в 2019 году (14 миллионов). Соревнования будут проходить с 10 по 17 ноября.

За каждый ее следующий матч, не зависимо, каков бы был его итоговый результат, 26-летняя теннисистка из Одессы получила бы еще дополнительно по 20 тысяч долларов.

Участницы группового раунда за один сыгранный поединок получают по 70 тысяч. За каждый последующий эта сумма увеличивается еще на 20 тысяч. Выход в полуфинал позволит заработать еще по дополнительным 30 тысяч.

Теннисистка, которая одержит победу в финале, сможет заработать призовые деньги, которые выиграла в групповом раунде, плюс добавить еще в свой бюджет 1 миллион 240 тысяч долларов. Спортсменка, которая уступит в решающем матче, получит за него также заработанные ранее деньги плюс 420 тысяч долларов.

Сейчас теннисистки поделены на две группы по четыре участницы, где сыграют по одному поединку с каждой из соперниц.

В полуфиналы пройдут лишь по две лучшие.

Победительница турнира в одиночном разряде сможет забрать 1500 очков и 1 миллион 680 тысяч долларов призовых.

Участницы, которые поехали в Мексику: Арина Соболенко (Беларусь), Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плішкова (Чехія), Мария Саккари (Греция), Ига Швьонтек (Польша), Гарбинье Мугуруса (Испания), Паула Бадоса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония).