Отказал бывшим: Руни не войдет в новый тренерский штаб МЮ

Манчестер Юнайтед решил сбросить с тренерского кресла Ральфа Рангника. С нового сезона "красными дьяволами" будет руководить Эрик Тен Гаг.

Не захотел ассистировать

В настоящее время Эрик тен Гаг работает во главе нидерландского Аякса, но уже определяется новым тренерским штабом в составе Манчестер Юнайтед. Мог в его команду специалистов войти легенда МЮ Уэйн Руни.

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Но англичанин отказался от такого предложения. Уэйн рассматривает только вариант с должностью главного тренера, но отнюдь не ассистента наставника.

Руни возглавляет английский Дерби Каунти, который является аутсайдером Чемпионшипа – 23-е место среди 24-х клубов.

. Руни возглавляет Дерби Каунти с 2020 года. Сначала англичанин работал с приставкой "и.о.", а с января 2021 стал главным тренером.

"Красные дьяволы" под руководством Рангника идет 6-м в АПЛ, имея в своем активе 54 очка.

Футбольная карьера Руни в МЮ