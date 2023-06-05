Отец, который служит в ВСУ, поздравил дочь-гимнастку прямо на соревнованиях: трогательные фото

Очень трогательный момент попал в объектив фотографа Максима Подопригоры. Одна из юных гимнасток получила незабываемый сюрприз прямо на соревнованиях.

Украинская гимнастка получила поздравление от того, от кого так ждала. Ее отец, защищающий Украину от безжалостного российского врага, приехал специально, чтобы попасть к дочери на соревнования по художественной гимнастике.

Вот это да 7-летняя украинка, потерявшая ногу из-за российской ракеты, выиграла первый турнир по гимнастике

Встреча, которую ждут украинские семьи

Приезд был особенным. А ведь в этот день наша юная гимнастка праздновала свой день рождения. Отец-военный незаметно для дочери появился на помосте с подарками (цветы и мягкая игрушка медведя). Но в этот момент для спортсменки презенты от отца были не самыми главными, она наконец-то увидела одного из своих самых родных людей.

Эмоции переполняли не только их семью, но и всех собравшихся в зале ради соревнований. Это самый трогательный момент турнира, который запомнится юной гимнастке на всю жизнь.



Отец-военный преподнес сюрприз дочери на соревнованиях / Фото Максима Подопригоры



Отец-военный поздравил дочь с днем рождения / Фото Максима Подопригоры

Отметим, что 7-летняя Александра Паскаль победила на своих первых соревнованиях по художественной гимнастике после того, как из-за врага потеряла ногу. Невероятная сила духа наших юных спортсменок просто поражает!