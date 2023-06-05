Українська гімнастка отримала привітання від того, від кого так очікувала. Її батько, який захищає Україну від безжального російського ворога, приїхав спеціально, аби потрапити до доньки на змагання з художньої гімнастики.

Оце так 7-річна українка, яка через російську ракету втратила ногу, виграла перший турнір з гімнастики

Зустріч, яку чекають українські родини

Приїзд був особливим. Адже у цей день наша юна гімнастка святкувала свій день народження. Батько-військовий непомітно для доньки з'явився на помості із подарунками (квіти та м'яка іграшка ведмедя). Але у цей момент для спортсменки презенти від батька були не найголовнішими, вона нарешті побачила свою одну з найрідніших людей.

Емоції переповнювали не лише їх родину, а й усіх, хто зібрався у залі заради змагань. Це найзворушливіший момент турніру, який запам'ятається юній гімнастці на усе життя.



Батько-військовий зробив сюрприз доньці на змаганнях / Фото Максима Подопригора



Батько-військовий привітав доньку з днем народження / Фото Максима Подопригора

Відзначимо, що 7-річна Олександра Паскаль перемогла на своїх перших змаганнях із художньої гімнастики після того, як через ворога втратила ногу. Неймовірна сила духу наших юних спортсменок просто вражає!