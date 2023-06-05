Украинская гимнастка получила приветствие от того, от кого так ожидала. Ее отец, защищающий Украину от безжалостного российского врага, приехал специально, чтобы попасть к дочери на соревнования по художественной гимнастике.

Вот так 7-летняя украинка, потерявшая ногу из-за российской ракеты, выиграла первый турнир по гимнастике

Встреча, которую ждут украинские семьи

Приезд был особенным. А ведь в этот день наша юная гимнастка праздновала свой день рождения. Отец-военный незаметно для дочери появился на помосте с подарками (цветы и мягкая игрушка медведя). Но в этот момент для спортсменки презенты от отца были не самыми главными, она наконец-то увидела свою одну из самых родных людей.

Эмоции переполняли не только их семью, но и всех собравшихся в зале ради соревнований. Это самый трогательный момент турнира, который запомнится юной гимнастке на всю жизнь.



Отец-военный преподнес сюрприз дочери на соревнованиях / Фото Максима Подопригора



Отец-военный поздравил дочь с днем рождения / Фото Максима Подопригора

Отметим, что 7-летняя Александра Паскаль победила на своих первых соревнованиях по художественной гимнастике после того, как из-за врага потеряла ногу. Невероятная сила духа наших юных спортсменок просто поражает!