Отец и старший брат: фанаты смешно потролили Зинченко за фото с лидером МанСити

Александр Зинченко продолжает завоевывать место в стартовом составе Манчестер Сити. Левый защитник "горожан" выложил фото с Кевином Де Брюйне, который как брат-близнец украинца.

"Кевин решил далеко до зеркала не бежать"

24-летний лидер сборной Украины на своей странице в инстаграме выложил фото стренировки. На фото изображен не только Александр Зинченко, но и его одноклубник и лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

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Украинский футболист предложил своим подписчикам придумать забавную подпись к этому фото. Болельщики включили всю свою фантазию и начали троллить Зинченко.

Они назвали Де Брюйне отцом или братом Александра. Все потому, что внешне Зинченко и бельгиец очень похожи между собой. Их часто сравнивают.

Фанаты написали несколько смешных вариантов: "Когда твой отец говорит тебе усерднее работать на тренировках", "Брат помогает с домашним заданием", "Наругал за "привозы", "Кевин решил далеко в зеркало не бежать", "Умел это делать, когда был молодым, сынок", "Я возьму тебе мороженое, если подержишь еще минутку".

Зинченко и Де Брюйне / Фото instagram.com/zinchenko_96

Александр Зичненко провел за "горожан" 7 матчей в сезоне-2021/2022. Украинец пока не отметился результативными действиями.

В последний раз выходил на футбольное поле в составе МанСити 1 декабря в матче против Астон Виллы (1:2).

Чего не скажешь о Де Брюйне. Бельгиец – настоящий лидер команды, за которую в этом сезоне отыграл уже 15 поединков, где забил три гола и сделал один ассист.

Как в сезоне идет Манчестер Сити

Следующий матч Манчестер Сити проведет 7 декабря. В последнем шестом туре группового раунда Лиги чемпионов "горожане" сыграют против РБ Лейпцига. В этом противостоянии победа больше нужна сопернику МанСити, ведь Лейпциг борется за попадание в Лигу Европы. Немецкий клуб вместе с Брюгге, идущим четвертым, имеют по 4 пункта.

Клуб из Манчестера уже решил все задачи на стадии группового раунда. Команда Пепа Гвардиолы с первого места группы А вышла в плей-офф, имея в своем активе за 5 встреч 12 очков. Сити опережает ближайшего конкурента ПСЖ на 4 балла.

В чемпионате Англии "горожане" лидируют в турнирной таблице после 15 туров – 35 очков. Правда, только на один балл меньше у Ливерпуля, который идет вторым.