"Кевін вирішив далеко до дзеркала не бігти"

24-річний лідер збірної України на своїй сторінці в інстаграмі виклав фото з тренування. На світлині зображений не лише Олександр Зінченко, а його одноклубник та лідер Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне.

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Український футболіст запропонував своїм підписникам вигадати кумедний підпис до цього фото. Уболівальники включили усю свою фантазію та почали тролити Зінченка.

Вони назвали Де Брюйне батьком або братом Олександра. Все через те, що зовнішньо Зінченко та бельгієць дуже схожі між собою. Їх часто порівнюють.

Фанати написали декілька смішних варіантів: "Коли твій батько каже тобі старанніше працювати на тренуваннях", "Брат допомагає з домашнім завданням", "Насварив за "привози", "Кевін вирішив далеко до дзеркала не бігти", "Вмів це робити, коли був молодшим, синку", "Я візьму тобі морозиво, якщо потримаєш ще хвилинку".



Зінченко та Де Брюйне / Фото instagram.com/zinchenko_96

Олександр Зічненко провів за "містян" 7 матчів у сезоні-2021/2022. Українець поки що не відзначився результативними діями.

Востаннє виходив на футбольне поле у складі МанСіті 1 грудня у матчі проти Астон Вілли (1:2).

Що не скажеш про Де Брюйне. Бельгієць є справжнім лідером команди, за яку у цьому сезоні відіграв вже 15 поєдинків, у яких забив три голи та зробив один асист.

Як у сезоні йде Манчестер Сіті

Наступний матч Манчестер Сіті проведе 7 грудня. В останньому шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів "містяни" зіграють проти РБ Лейпцига. У цьому протистоянні перемога більше потрібна супернику МанСіті, адже Лейпциг бореться за потрапляння у Лігу Європи. Німецький клуб разом із Брюгге, яке йде четвертим, мають по 4 пункти.

Клуб із Манчестера вже вирішив усі завдання на стадії групового раунду. Команда Пепа Гвардіоли з першого місця групи А вийшла у плей-офф, маючи у своєму активі за 5 зустрічей 12 очок. Сіті випереджає найближчого конкурента ПСЖ на 4 бали.

У чемпіонаті Англії "містяни" лідирують у турнірній таблиці після 15 турів – 35 очок. Щоправда, лише на один бал менше має Ліверпуль, який йде другим.