Отец олимпийского призера Романчука в Нацгвардии защищает Украину от захватчиков: фото

Отец украинского пловца, чемпиона Европы, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Михаила Романчука вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

О своем отце пловец Михаил Романчук рассказал в инстаграме.

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"Ты всегда был, есть и будешь настоящим примером для меня. Горжусь тобой. До скорой встречи, папа", – написал он.

Главные достижения Романчука

25-летний украинец летом 2021 года получил две медали на Олимпийских играх. В заплыве на 800 метров вольным стилем Михаил взял бронзу.

В коронной для себя дистанции 1500 метров Романчук получил серебро.

Михаил также чемпион мира 2018 года на короткой воде (1500 метров). Украинец – многократный чемпион и призер чемпионатов Европы.

Отец чемпиона – Михаил Романчук-старший – тренер по легкой атлетике, живет с семьей в Ровно.

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