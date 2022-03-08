Отец олимпийского призера Романчука в Нацгвардии защищает Украину от захватчиков: фото
8 марта 2022 , 12:42Читати новину українською
Источник:инстаграм Михаила Романчука
Отец украинского пловца, чемпиона Европы, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Михаила Романчука вступил в ряды Национальной гвардии Украины.
О своем отце пловец Михаил Романчук рассказал в инстаграме.
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"Ты всегда был, есть и будешь настоящим примером для меня. Горжусь тобой. До скорой встречи, папа", – написал он.К слову. Отец чемпиона – Михаил Романчук-старший – тренер по легкой атлетике, живет с семьей в Ровно.
Главные достижения Романчука
- 25-летний украинец летом 2021 года получил две медали на Олимпийских играх. В заплыве на 800 метров вольным стилем Михаил взял бронзу.
- В коронной для себя дистанции 1500 метров Романчук получил серебро.
- Михаил также чемпион мира 2018 года на короткой воде (1500 метров). Украинец – многократный чемпион и призер чемпионатов Европы.
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