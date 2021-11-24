Отец обидчика Ломаченко устроил драку на тренировке соперника Лопеса: видео стычки

Семья боксера Теофимо Лопеса продолжает неприятно удивлять своим поведением. На этот раз Лопес-старший устроил схватку с отцом Джорджа Камбососа.

Лопес-старший: что ты сделаешь, когда мой сын тебя размажет

Драка произошла на открытой тренировке Джорджа Камбососа. Именно австралийский боксер будет следующим соперником Теофимо Лопеса.

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Теофимо-старший решил в очередной раз отметиться скандальным поведением в сторону оппонента своего сына. Ранее громкие заявления американец бросал Василию Ломаченко, который проиграл Теофимо в 2020 году. Следующей "жертвой" стал Камбосос, но не сам 28-летний боксер, а его отец.

После словесной перепалки Лопес-старший набросился на отца Камбососа с кулаками. После чего на словах досталось и австралийскому боксеру. Лопес-старший уверен, что его сын нокаутирует соперника уже в первом раунде.

Нокаут в первом раунде, с*ка. Что ты сделаешь, когда мой сын тебя размажет?,

– воскликнул отец Лопеса.

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