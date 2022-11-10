Украинский боксер Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет против американского боксера Дэвина Хэйни. О начале переговоров между сторонами рассказал отец абсолютного чемпиона.

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По словам Билла Хейни, его сын рассматривает только одного соперника – и это Василий Ломаченко.

"Ломаченко – отличный боец, но мы видели, как он проиграл куда более крупному Теофимо Лопесу в 2020 году. Казалось, что Теофимо весит на 7, если не на 9 килограммов больше, чем Лома. Мы рассматриваем Ломаченко как следующего соперника для Девина. Давайте сделаем это.

Если Ломаченко будет следующим, нам не нужно бежать впереди паровоза по поводу того, что подумают люди. Главное – сразиться с таким человеком. У него отличная команда. Отец Ломаченко – потрясающий тренер. Это будет хороший бой. Мы с нетерпением его ждем", – сказал Билл Хейни.

Напомним, свой последний бой Ломаченко провел против Джемейна Ортиса. На этом поединке присутствовал Дэвин Хейни, бросивший вызов украинскому боксеру.

Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас также подтвердил подготовку к предстоящему поединку против Хэйни.