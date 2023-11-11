"Тайсон нокаутирует Усика": отец Фьюри сделал прогноз на долгожданный бой

Джон Фьюри уверен в победе своего сына, несмотря на нокдаун "Цыганского короля" в последнем поединке. Отец Тайсона считает, что бой за абсолютное чемпионство завершится досрочно.

Любители профессионального бокса уже заждались поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Именно "цыганского короля" большинство мировых экспертов считают фаворитом. Среди них и отец обладателя титула WBC.

Читайте также: Фьюри не поразил против Нганну: известный промоутер считает Усика явным фаворитом в бою за абсолют.

Отец Фьюри: Я верю в Тайсона

Джон Фьюри выразил мнение, что Тайсон одержит досрочную победу над Усиком, которая позволит ему забрать у Александра титулы WBA, WBO, IBO и IBF.

"Я не хочу говорить о победе Тайсона над Нганну. Это была хорошая победа. Могу только сказать, что люди говорят чепухи. Мой сын все еще остается чемпионом мира и лучшим бойцом сверхтяжелого веса уже долгое время.

Если они не верят в него, это их права. Я верю в него. Увидите, когда он получит Усика, он будет властвовать на ринге и остановит Усика», – сказал Джон Фьюри.

В конце октября состоялось боксерское шоу между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неоднозначную победу одержал "Цыганский король", побывавший в нокдауне.