Любителі професіонального боксу вже зачекалися на поєдинок за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Саме "Циганського короля" більшість світових експертів вважають фаворитом. Серед них і батько володаря титула WBC.

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Батько Ф'юрі: Я вірю у Тайсона

Джон Ф’юрі висловив думку, шо Тайсон здобуде дострокову перемогу над Усиком, яка дозволить йому забрати в Олександра титули WBA, WBO, IBO та IBF.

"Я не хочу говорити про перемогу Тайсона над Нганну. Це була хороша перемога. Можу тільки сказати, що люди говорять нісенітниці. Мій син все ще залишається чемпіоном світу та найкращим бійцем надважкої ваги вже довгий час.

Якщо вони не вірять у нього, то це їхня права. Я вірю у нього. Побачите, коли він отримає Усика, то він пануватиме на ринзі і зупинить Усика", – сказав Джон Ф’юрі.

Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув "Циганський король", який побував у нокдауні.

Важливо. Через неоднозначний бій у виконанні Тайсона Ф'юрі зірвалося оголошення офіційної дати битви за абсолютного чемпіона проти Олександра Усика. Очікувалося, що вона відбудеться 23 грудня, проте, за останньою інформацією, усе йде до того, що спортсмени вийдуть у ринг у лютому 2024 року.