Битва против "Доктора Стальной Молот": отец Фьюри назвал самый тяжелый бой в карьере сына

"Цыганский король" провел на профи-ринге 33 поединка. Один из них больше всего врезался в память Фьюри-старшего.

Тайсон Фьюри подписал фантастические контракты на поединки против Александра Усика и Фрэнсиса Нганна. Напыщенный "Цыганский король" уже видит себя победителем в супербоях, которые состоятся в Саудовской Аравии.

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Джон Фьюри: Тайсон лежал на полу и плакал

Джон Фьюри, отец "Жадного пуза", попытался определить самый тяжелый бой своего сына. Дилемма была между двумя зрелищными мегафайтами против Владимира Кличко и первым боем против Деонтея Уайлдера.

Это близкие бои, но победа над Владимиром Кличко. Он был аутсайдером у букмекеров. Мы знали, что он может справиться с ним, и он победил Кличко, пожалуй, в самый худший момент в своей жизни,

– заявил Фьюри-старший.

Бой против Владимира Кличко был на грани срыва, о чем рассказал Джон Фьюри.

"Он выходил на тот бой с психологическими проблемами. Я собирался отменить тот поединок за несколько недель до боя. Я пришел в спортзал на спарринг, а Тайсон лежал на полу и плакал. Я подумал: "Что, черт возьми, здесь происходит?" потом сказал: "Ты не можешь драться. Забудь обо всем этом".

Он говорил: "Я всю жизнь занимался боксом, чтобы дойти до этого момента, я претендент номер один. Я никогда больше не получу такой шанс. Независимо от того, что я чувствую, буду биться и одержу победу над ним". Мы прошли через это вместе с ним. Остальные – уже история", – сказал Фьюри.

Напомним, что бой Кличко – Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года. Украинский боксер потерпел неожиданное поражение и потерял титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Все судьи единогласно отдали победу "цыганскому королю".

. Тайсон Фьюри сможет провести бой против еще одного украинского чемпиона – Александра Усика. Боксеры уже подписали контракт на бой. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.