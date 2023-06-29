Полузащитник Динамо признался, отдаст ли "10-ку" звездному новичку киевлян Ярмоленко

Только два дня назад Динамо объявило о возвращении легенды команды Андрея Ярмоленко. Стало известно, будет играть правый вингер с привычной для себя 10 на спине.

До возвращения Андрея Ярмоленко в команду с 10 на спине играл полузащитник Николай Шапаренко, который недавно полностью восстановился от ужасной травмы. Футболист "бело-синих" рассказал, отдаст ли опытному партнеру по команде игровой номер.

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Шапаренко: Это очень хорошее усиление для нас

Но сначала Шапаренко вспомнил прошлое Ярмоленко в киевском клубе.

Меня только начали привлекать к тренировкам первой команды. Я помню тренировки, когда Ярмоленко прощался с командой, когда он переходил в дортмундскую Боруссию. А сейчас он возвращается. Только теплые впечатления от Ярмолы. Мы ждем его. Это очень хорошее усиление для нас,

– сказал Николай.

Самое главное, что во время этого комментария Шапаренко признался, что охотно отдаст свою десятку новому-старому одноклубнику.

Напомним, что Ярмоленко выступал в структуре Динамо 10 лет – с 2007 по 2017 годы. После чего перебрался в дортмундскую Боруссию, ставшую его первым зарубежным клубом в карьере.

У Андрея уже за своей спиной 340 матчей в бело-голубой футболке киевлян, в которых он забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Новый контракт правого вингера со столичным клубом рассчитан на 2 года.

Отметим, что футболист не только вернулся в команду, но и получил должность, которую обнимет после окончания футбольной карьеры.

К слову, Ярмоленко перебрался в Динамо из клуба ОАЭ Аль-Айн, ранее возглавлявшегося Сергеем Ребровым, который теперь является наставником сборной Украины. Оба украинца почти одновременно покинули команду по экзотическому чемпионату.

В прошлом сезоне Андрей отыграл 33 поединка (12 мячей и 6 результативных передач).