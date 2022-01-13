Нокаут для Ювентуса на последней минуте

В первом тайме команды обменялись голами. На 25-й минуте Ювентус благодаря удару Маккенни открыл счет во встрече. Зато Интер уже через 10 минут ответил голом с пенальти.

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Во второй 45-минутке командам не удалось порадовать своих фанатов результативными выстрелами, поэтому игра была переведена в дополнительные 15-минутные таймы.

Напряжение держалось до последнего. Все уже мыслями готовились к серии пенальти. Но футбольной фортуны не было. На 121-й минуте Санчес расстрелял владения соперника и вырвал для Интера не только победу в поединке (2:1), но и принес клубу очередной трофей, который стал первым в 2022 году.

Интер – обладатель Суперкубка Италии. Победители не сдерживали эмоций счастья. А вот на расстроенных игроков Ювентуса было сложно смотреть. Первым трофей над головой поднял капитан "нерадзурри" и голкипер Самир Ханданович.

Интересно. Это шестой Суперкубок страны в истории команды, ранее были победы в 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 годах.

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