Нокаут для Ювентуса на последней минуте
В первом тайме команды обменялись голами. На 25-й минуте Ювентус благодаря удару Маккенни открыл счет во встрече. Зато Интер уже через 10 минут ответил голом с пенальти.
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Во второй 45-минутке командам не удалось порадовать своих фанатов результативными выстрелами, поэтому игра была переведена в дополнительные 15-минутные таймы.
Напряжение держалось до последнего. Все уже мыслями готовились к серии пенальти. Но футбольной фортуны не было. На 121-й минуте Санчес расстрелял владения соперника и вырвал для Интера не только победу в поединке (2:1), но и принес клубу очередной трофей, который стал первым в 2022 году.
Интер – обладатель Суперкубка Италии. Победители не сдерживали эмоций счастья. А вот на расстроенных игроков Ювентуса было сложно смотреть. Первым трофей над головой поднял капитан "нерадзурри" и голкипер Самир Ханданович.
Видео церемонии награждения