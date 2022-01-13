Нокаут для Ювентуса на останній хвилині

У першому таймі команди обмінялись голами. На 25-й хвилині Ювентус завдяки удару Маккенні відкрив рахунок у зустрічі. Натомість Інтер вже через 10 хвилин відповів голом із пенальті.

Детальніше Інтер на 121 хвилині вирвав у Ювентуса перемогу за Суперкубок Італії: відеоогляд матчу

У другій 45-хвилинці командам не вдалось потішити своїх фанатів результативними пострілами, тому гра була переведена у додаткові 15-хвилинні тайми.

Напруга трималась до останнього. Усі вже думками готувались до серії пенальті. Але футбольної фортуни не було. На 121-й хвилині Санчес розстріляв володіння суперника та вирвав для Інтера не лише перемогу у поєдинку (2:1), а й приніс клубу черговий трофей, який став першим у 2022 році.

Інтер – володар Суперкубка Італії. Переможці не стримували емоцій щастя. А от на засмучених гравців Ювентуса була складно дивитись. Першим трофей над головою підійняв капітан "нерадзуррі" та голкіпер Самір Ханданович.

Цікаво. Це шостий Суперкубок країни в історії команди, раніше були перемоги у 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 роках .

Відео церемонії нагородження