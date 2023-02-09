Украина уверенно обыграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023: видео волевой победы

Женская сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы. В предпоследнем матче группового турнира украинские баскетболистки победили команду Финляндии.

Украина – Финляндия 74:59 (15:16, 31:20, 21:10, 7:13)

В четверг, 9 февраля, женская сборная Украины провела матч с аутсайдером группы В командой Финляндии. Подопечных Срджана Радуловича устраивала только победа в номинально домашнем матче, проходившем в Риге, пишет 24 канал.

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Волевая победа Украины

Поединок не просто складывался для сборной Украины. После первой четверти наши баскетболистки оказались в роли догоняющих, уступив с минимальным счетом. Впрочем, постепенно украинки нашли свою игру и уже к большому перерыву "сине-желтые" ушли с преимуществом в +10.

Уверенная игра подопечных Радуловича позволила увеличить преимущество до 20 очков в третьей четверти. В последней 10-минутке украинки были уже мыслями в следующем матче, так что финкам удалось несколько сократить разницу в счете.

В итоге сборная Украины одержала победу 74:59. Лучшей в составе "сине-желтых" стала Алина Ягупова. Капитан национальной команды за 32 минуты сделала дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

В воскресенье, 12 февраля, сборная Украины проведет решающий матч против Литвы. В этом поединке украинок устроит только победа, позволяющая претендовать на выход на Евробаскет-2023.

Видео матча Украина – Финляндия

, в решающую стадию первенства квалифицируется победители группы. Также путевку на чемпионат получат 4 лучшие сборные, занявшие в своей группе 2-е место. Сборная Украины занимает третье место.