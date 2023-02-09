Україна – Фінляндія 74:59 (15:16, 31:20, 21:10, 7:13)

У четвер, 9 лютого, жіноча збірна України провела матч з аутсайдером групи В командою Фінляндії. Підопічних Срджана Радуловича влаштовувала лише перемога в номінально домашньому матчі, який проходив у Ризі, пише 24 канал.

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Вольова перемога України

Поєдинок непросто складався для збірної України. Після першої чверті наші баскетболістки опинилися в ролі наздоганяючих, поступившись з мінімальним рахунком. Втім, поступово українки знайшли свою гру і вже на велику перерву "синьо-жовті" пішли з перевагою в +10.

Впевнена гра підопічних Радуловича дозволила збільшити перевагу до 20 очок в третій чверті. У останній 10-хвилинці українки були вже думками у наступному матчі, тож фінкам вдалося дещо скоротити різницю в рахунку.

У підсумку збірна України здобула перемогу 74:59. Найкращою в складі "синьо-жовтих" стала Аліна Ягупова. Капітан національної команди за 32 хвилини зробила дабл-дабл з 22 очок та 10 підбирань.

У неділю, 12 лютого, збірна України проведе вирішальний матч проти Литви. У цьому поєдинку українок влаштує лише перемога, яка дозволить претендувати на вихід на Євробаскет-2023.

Нагадаємо, у вирішальну стадію першості кваліфікується переможці групи. Також путівку на чемпіонат отримають 4 найкращі збірні, які посіли у своїй групі 2-е місце. Збірна України наразі займає третю сходинку.

Відео матчу Україна – Фінляндія