С итальянцами уж точно не сыграет: защитник Динамо покинул расположение сборной Украины

Сборная Украины по футболу взяла курс на итальянский Милан. Вместе с командой на игру отбора на Евро-2024 не уехал фланговый защитник киевского Динамо Александр Тимчик.

Футболисты "сине-желтых" перед отлетом провели восстановительную тренировку. Ведь 9 сентября украинцы расписали ничью 1:1 с Англией.

Вот так "Ты чертово дерьмо": Мудрик стал "жертвой" образ английских фанов во время матча – видео момента

Окончательно выбыл из обоймы

Облегченную тренировку провели футболисты, которые сыграли тайм или больше у гор против англичан. К счастью, среди этой когорты футболистов был и защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко, которого Сергей Ребров сменил в перерыве матча.

Александр Тимчик, уже пропустивший игру против "трех львов", покинул расположение сборной. Защитник киевского Динамо так и не успел восстановиться к матчу против Италии.

Футболист продолжит возобновление воспаления приводящей группы мышц бедра в столичном гранде. Александр был вторым игроком Динамо, потерянным сборной Украины еще перед игрой против Англии. Первым был Николай Шапаренко, не успевший восстановиться до сентябрьских матчей "сине-желтых".

Напомним, что на войне против России Тимчик потерял брата, который уложил свою жизнь за независимость Украины.

Теперь Тимчик постарается восстановиться к игре Динамо против Ворсклы, который состоится 18 сентября, после матчей сборных.

Матч отбора на Евро-2024 Италия – Украина начнется 12 сентября в 21.45 (по Киеву).