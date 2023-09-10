Футболісти "синьо-жовтих" перед відльотом провели відновлювальне тренування. Адже 9 вересня українці розписали нічию 1:1 із Англією.
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Остаточно вибув із обойми
Облегшене тренування провели ті футболісти, які зіграли тайм або більше у гір проти англійців. На щастя, серед цієї когорти футболістів був і захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко, якого Сергій Ребров змінив у перерві матчу.
Натомість Олександр Тимчик, який вже пропустив гру проти "трьох левів", покинув розташування збірної. Захисник київського Динамо так і не встиг відновитись до матчу проти Італії.
Футболіст продовжить відновлення запалення привідної групи м'язів стегна у столичному гранді. Олександр був другим гравцем Динамо, якого втратила збірна України ще перед грою проти Англії. Першим був Микола Шапаренко, який не встиг відновитись до вересневих матчів "синьо-жовтих".
Нагадаємо, що на війні проти Росії Тимчик втратив брата, який поклав своє життя за незалежність України.
Тепер Тимчик намагатиметься відновитись до гри Динамо проти Ворскли, який відбудеться 18 вересня, після матчів збірних.