Италия посыпалась: ключевой игрок "Скуадры Адзурры" выбыл накануне матча с Украиной

Сборная Италии приступила к подготовке к решающим матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины. Однако "Скуадру Адзурру" не покидают кадровые проблемы.

На тренировочный сбор перед матчами квалификации ЧЕ-2024 главный тренер Италии Лучано Спаллетти вызвал 29 футболистов. Четверо из списка не смогут помочь команде в ближайших поединках.

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Полузащитник Ювентуса покинул лагерь сборной

Сначала из-за травм выбыли вратарь Алекс Мерет (Наполи), а также защитники Рафаэл Толой (Аталанта) и Давид Калабрия (Милан). Однако на этом неприятности Спаллетти не завершились.

По сообщению итальянских СМИ, расположение сборной покинул опорный полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли. 25-летний футболист получил травму во время матча 12-го тура Серии А против Кальяри (2:1). Вердикт медиков сборной оказался неутешительным для тренерского штаба "Скуадры Адзурры". Так что Локателли вынужден был покинуть базу сборной Италии в Коверчано и вернуться в клуб.

Отметим, что Мануэль Локателли сыграл за сборную Италии 26 матчей и забил 3 гола. Хавбек принимал участие в первом поединке против Украины в отборе Евро-2024.

Матч сборных Украины и Италии состоится 20 ноября в Леверкузене на "БайАрене". Начало встречи – в 21:45 по Киеву.