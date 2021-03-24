В Европе стартовал отборочный цикл на чемпионат мира-2022 в Катаре. Результаты матчей и видео голов за 24 марта в материале Спорт 24.

Турция – Нидерланды 4:2 Голы: Йылмаз, 15, 34 (п), 81, Чалханоглу, 46 – Классен, 75, де Йонг, 76

Незабитый пенальти: Депай, 90 + 4 (Нидерланды) Турция – Нидерланды видеообзор Бельгия – Уэльс 3:1 Голы: Де Брюйне, 22, Азар, 28, Лукаку, 73 (п) – Уилсон, 10 Гибралтар – Норвегия 0:3 Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57 Эстония–Чехия 2:6 Голы: Саппинен, 12, Аниер, 86 – Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56 Латвия – Черногория 1:2 Голы: Ікауньєкс, 40 – Йоветич, 41, 83 Кипр – Словакия 0:0 Мальта – Россия 1:3 Голы: Мбонг, 56 – Дзюба, 23, Фернандеш, 35, Соболев, 90 Португалия–Азербайджан 1:0 Гол: Медведев, 36 (авт) Сербия – Ирландия 3:2 Голы: Влахович, 40, Митрович, 69, 75 – Браун, 18, Клооинз, 86 Словения – Хорватия 1:0 Гол: Ловрич, 15 Финляндия – Босния и Герцеговина 2:2 Голы: Пукки, 58, 77 – Пьянич, 55, Стеванович, 84

Незабитый пенальти: Пьянич, 55 Франция – Украина 1: 1 Голы: Гризманн, 19 – Кимпембе, 57 (авт)