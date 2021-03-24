Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 24 марта
В Европе стартовал отборочный цикл на чемпионат мира-2022 в Катаре. Результаты матчей и видео голов за 24 марта в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
Турция – Нидерланды 4:2
Голы: Йылмаз, 15, 34 (п), 81, Чалханоглу, 46 – Классен, 75, де Йонг, 76
Незабитый пенальти: Депай, 90 + 4 (Нидерланды)
Турция – Нидерланды видеообзор
Бельгия – Уэльс 3:1
Голы: Де Брюйне, 22, Азар, 28, Лукаку, 73 (п) – Уилсон, 10
Гибралтар – Норвегия 0:3
Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57
Эстония–Чехия 2:6
Голы: Саппинен, 12, Аниер, 86 – Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56
Латвия – Черногория 1:2
Голы: Ікауньєкс, 40 – Йоветич, 41, 83
Кипр – Словакия 0:0
Мальта – Россия 1:3
Голы: Мбонг, 56 – Дзюба, 23, Фернандеш, 35, Соболев, 90
Португалия–Азербайджан 1:0
Гол: Медведев, 36 (авт)
Сербия – Ирландия 3:2
Голы: Влахович, 40, Митрович, 69, 75 – Браун, 18, Клооинз, 86
Словения – Хорватия 1:0
Гол: Ловрич, 15
Финляндия – Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пукки, 58, 77 – Пьянич, 55, Стеванович, 84
Незабитый пенальти: Пьянич, 55
Франция – Украина 1: 1
Голы: Гризманн, 19 – Кимпембе, 57 (авт)
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