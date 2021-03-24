Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 24 березня
У Європі стартував відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Результати матчів та відео голів за 24 березня у матеріалі Спорт 24.
Джерело:24 канал
Туреччина – Нідерланди 4:2
Голи: Їлмаз, 15, 34 (п), 81, Чалханоглу, 46 – Классен, 75, де Йонг, 76
Незабитий пенальті: Депай, 90+4 (Нідерланди)
Туреччина – Нідерланди відеоогляд
Бельгія – Уельс 3:1
Голи: Де Брюйне, 22, Азар, 28, Лукаку, 73 (п) – Вілсон, 10
Гібралтар – Норвегія 0:3
Голи: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57
Естонія – Чехія 2:6
Голи: Саппінен, 12, Анієр, 86 – Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56
Латвія – Чорногорія 1:2
Голи: Ікауньєкс, 40 – Йоветич, 41, 83
Кіпр – Словаччина 0:0
Мальта – Росія 1:3
Голи: Мбонг, 56 – Дзюба, 23, Фернандеш, 35, Соболєв, 90
Португалія – Азербайджан 1:0
Гол: Медвєдєв, 36 (авт)
Сербія – Ірландія 3:2
Голи: Влахович, 40, Мітрович, 69, 75 – Браун, 18, Клооінз, 86
Словенія – Хорватія 1:0
Гол: Ловрич, 15
Фінляндія – Боснія і Герцеговина 2:2
Голи: Пуккі, 58, 77 – П'яніч, 55, Стеванович, 84
Незабитий пенальті: П'яніч, 55
Франція – Україна 1:1
Голи: Грізманн, 19 – Кімпембе, 57 (авт)
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