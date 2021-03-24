У Європі стартував відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Результати матчів та відео голів за 24 березня у матеріалі Спорт 24.

Туреччина – Нідерланди 4:2 Голи: Їлмаз, 15, 34 (п), 81, Чалханоглу, 46 – Классен, 75, де Йонг, 76

Незабитий пенальті: Депай, 90+4 (Нідерланди) Туреччина – Нідерланди відеоогляд Бельгія – Уельс 3:1 Голи: Де Брюйне, 22, Азар, 28, Лукаку, 73 (п) – Вілсон, 10 Гібралтар – Норвегія 0:3 Голи: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57 Естонія – Чехія 2:6 Голи: Саппінен, 12, Анієр, 86 – Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56 Латвія – Чорногорія 1:2 Голи: Ікауньєкс, 40 – Йоветич, 41, 83 Кіпр – Словаччина 0:0 Мальта – Росія 1:3 Голи: Мбонг, 56 – Дзюба, 23, Фернандеш, 35, Соболєв, 90 Португалія – Азербайджан 1:0 Гол: Медвєдєв, 36 (авт) Сербія – Ірландія 3:2 Голи: Влахович, 40, Мітрович, 69, 75 – Браун, 18, Клооінз, 86 Словенія – Хорватія 1:0 Гол: Ловрич, 15 Фінляндія – Боснія і Герцеговина 2:2 Голи: Пуккі, 58, 77 – П'яніч, 55, Стеванович, 84

Незабитий пенальті: П'яніч, 55 Франція – Україна 1:1 Голи: Грізманн, 19 – Кімпембе, 57 (авт)