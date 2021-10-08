Отбор на ЧМ-2022: Украина нарабатывает новую схему перед решающим матчем с Финляндией
Источник:Футбол 1/2/3
Сборная Украины 9 октября сыграет гостевой матч с Финляндией в отборе чемпионата мира-2022.
"Финляндия – это хорошая команда, которая прибавила за последнее время"
Футболисты "сине-желтых" готовятся к игре с финнами в 7 туре отбора чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре. Опорник украинской сборной Тарас Степаненко рассказал о последних приготовлениях команды к поединку.
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По словам ветерана сборной, игра против Финляндии будет решающей в борьбе за выход на чемпионат мира. Сейчас тренерский штаб во главе с Александром Петраковым прививает игрокам новую схему игры. Степаненко отметил, что Финляндия – хорошая команда, в составе которой собраны сильные футболисты.
Играем по новой схеме. Раньше не было времени отработать ее. Сейчас времени больше, поэтому мы его максимально используем, чтобы быть готовыми к ближайшей игре. Финляндия – это хорошая команда, которая очень прибавила за последнее время. Не зря они выступали в финальной части ЧЕ 2020 и показывали качественную игру. В этой команде сильные футболисты,
– рассказал полузащитник.
- Уже 12 октября сборная Украины сыграет еще один поединок квалификации. Во Львове подопечные Петракова примут Боснию и Герцеговину.