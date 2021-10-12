Беларусь – Чехия 0:2
Голы: Шик, 22, Гложек, 65
К слову Продолжит ли Петраков триумф: анонс на матч отбора на ЧМ – 2022 Украина – Босния и Герцеговина
Эстония – Уэльс 0:1
Гол: Мур, 12
Латвия – Турция 1:2
Голы: Демираль, 70 – авт) – Дурсун, 76, Йылмаз, 90 + 8
Норвегия – Черногория 2:0
Голы: Эльюнусси, 29, 90+6
Нидерланды – Гибралтар 6: 0
Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45 + 3, Дюмфрис, 48, Груневелд, 75; Мален, 86
Незабитый пенальти: Депай, 19
Кипр – Мальта 2:2
Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 – Мускат, 53, Дегабриеле, 90+8
Словения – Россия 1:2
Голы: Иличич, 40 – Дивеев, 28, Джикия, 32
Хорватия – Словакия 2:2
Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Гараслин, 45
Северная Македония – Германия 0: 4
Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83
Румыния – Армения 1: 0
Гол: Митрита, 26
Исландия – Лихтенштейн 4: 0
Голы: Тордарссон, 19, Гудмунссон, 35, 79, Гудйонсен, 89