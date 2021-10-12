Беларусь – Чехия 0:2

Голы: Шик, 22, Гложек, 65

К слову Продолжит ли Петраков триумф: анонс на матч отбора на ЧМ – 2022 Украина – Босния и Герцеговина

Эстония – Уэльс 0:1

Гол: Мур, 12

Латвия – Турция 1:2

Голы: Демираль, 70 – авт) – Дурсун, 76, Йылмаз, 90 + 8

Норвегия – Черногория 2:0

Голы: Эльюнусси, 29, 90+6

Нидерланды – Гибралтар 6: 0

Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45 + 3, Дюмфрис, 48, Груневелд, 75; Мален, 86
Незабитый пенальти: Депай, 19

Кипр – Мальта 2:2

Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 – Мускат, 53, Дегабриеле, 90+8

Словения – Россия 1:2

Голы: Иличич, 40 – Дивеев, 28, Джикия, 32

Хорватия – Словакия 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Гараслин, 45

Северная Македония – Германия 0: 4

Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83

Румыния – Армения 1: 0

Гол: Митрита, 26

Исландия – Лихтенштейн 4: 0

Голы: Тордарссон, 19, Гудмунссон, 35, 79, Гудйонсен, 89