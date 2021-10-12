Білорусь – Чехія 0:2
Голи: Шик, 22, Гложек, 65
До слова Чи продовжить Петраков тріумф: анонс на матч відбору на ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина
Естонія – Уельс 0:1
Гол: Мур, 12
Латвія – Туреччина 1:2
Голи: Деміраль, 70 (авт) – Дурсун, 76, Їлмаз, 90+8
Норвегія – Чорногорія 2:0
Голи: Ельюнуссі, 29, 90+6
Нідерланди – Гібралтар 6:0
Голи: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3, Дюмфріс, 48, Груневелд, 75; Мален, 86
Незабитий пенальті: Депай, 19
Кіпр – Мальта 2:2
Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 – Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8
Словенія – Росія 1:2
Голи: Ілічіч, 40 – Дівєєв, 28, Джикія, 32
Хорватія – Словаччина 2:2
Голи: Крамаріч, 25, Модріч, 71 – Шранц, 20, Гараслін, 45
Північна Македонія – Німеччина 0:4
Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83
Румунія – Вірменія 1:0
Гол: Мітріта, 26
Ісландія – Ліхтенштейн 4:0
Голи: Тордарссон, 19, Гудмунссон, 35, 79, Гудйонсен, 89