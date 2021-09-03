Италия не обыграла Болгарию, поражение Испании: результаты отбора на ЧМ-2022 2 сентября

3 сентября 2021 , 07:30
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Источник:

24 канал

В четверг, 2 сентября, было сыграно 12 матчей в отборе на чемпионат мира-2022. Все исходы поединков узнайте на Спорт24.

Грузия – Косово 0:1

Гол: Хочолава, 18 (авт.)

К слову Отбор на чемпионат мира-2022: результаты матчей 1 сентября

Швеция – Испания 2:1

Голы: Исак, 6, Классон, 57 – Солер, 5

Италия – Болгария 1:1

Голы: Кьеза, 16 – А. Илиев, 39

Литва – Северная Ирландия 1:4

Голы: Баравикас, 54 – Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лэйвери, 67, Макнейра, 82

Эстония – Бельгия 2:5

Голы: Кайт, 2, Сорга, 83 – Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Витсель, 65, Фоке, 76

Чехия – Беларусь 1:0

Гол: Барак, 34

Венгрия – Англия 0:4

Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магвайр, 69, Райс, 87

Польша – Албания 4:1

Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Чикаллеши, 25

Андорра – Сан-Марино 2:0

Голы: Валес, 18, 24

Лихтенштейн – Германия 0:2

Голы: Вернер, 41, Сане, 77

Северная Македония – Армения 0:0

Исландия – Румыния 0:2

Голы: Ман, 47, Станчу, 83

 

Автор: Юрій Семенюк