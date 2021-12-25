Отбил 187 "пять" в минуту: игрок Ливерпуля вспомнил, как стал рекордсменом Гиннеса

Игрок Ливерпуля Такуми Минамино вспомнил, как начинал свою карьеру в японской Сересо Осаке. Футболист даже был рекордсменом Гиннеса.

Необычное достижение

В 2014-м году Минамино установил мировой рекорд Гиннеса по отбитым "дай пять" за одну минуту. В этом ему помогли 187 человек.

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Футболист с теплыми воспоминаниями вспоминает установление рекорда. Он отметил, что было бы хорошо так праздновать забитые голы за Ливерпуль.

"Да, я был рекордсменом из отбитых "дай пять" в минуту. Это произошло, когда я играл за Сересо Осака на мероприятии, организованном клубом для болельщиков. Около 200 человек выстроились в очередь в торговом центре, и поскольку я был самым молодым игроком в команде, выбрали меня. Пришлось пробежаться и дать всем пять, благодаря чему я попал в Книгу рекордов Гиннеса. Это очень хорошее воспоминание, и мы до сих пор об этом говорим. Было бы неплохо, если бы я так праздновал голы за Ливерпуль", – сказал футболист.

Видео установления рекорда

Рекорд футболиста продержался всего 2 года. В 2016 году житель Сан-Диего отбил пять 290 раз за минуту.

В декабре 2019-го Ливерпуль подписал форварда Зальцбурга за 7 миллионов евро. В этом сезоне Минамино сыграл в десяти матчах и отметился одним забитым мячом.