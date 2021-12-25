Незвичне досягнення

У 2014-му році Мінаміно встановив світовий рекорд Гіннеса з відбитих "дай п'ять" за одну хвилину. У цьому йому допомогли 187 осіб.

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Футболіст з теплими спогадами згадує встановлення рекорду. Він зазначив, що було б добре так святкувати забиті голи за Ліверпуль.

"Так, я був рекордсменом з відбитих "дай п'ять" за хвилину. Це сталося, коли я грав за Сересо Осака на заході, організованому клубом для вболівальників. Близько 200 людей вишикувалися в чергу в торговому центрі, і оскільки я був наймолодшим гравцем у команді, вибрали мене. Довелося пробігтися і дати всім п'ять, завдяки чому я потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Це дуже добрий спогад, і ми досі про це говоримо. Було б непогано, якби я так святкував голи за Ліверпуль", – сказав футболіст.

Відео встановлення рекорду

Рекорд футболіста протримався лише 2 роки. У 2016-му житель Сан-Дієго відбив п'ять 290 разів за хвилину.

У грудні 2019-го Ліверпуль підписав форварда Зальцбурга за 7 мільйонів євро. У цьому сезоні Мінаміно зіграв у десятьох матчах та відзначився одним забитим м'ячем.