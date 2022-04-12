От обстрелов оккупантов в Харькове погиб тренер по дзюдо Акимов

Агрессия России продолжает уносить тысячи украинцев. 11 апреля после обстрелов Харькова погиб тренер по дзюдо Александр Акимов.

Россияне унесли жизни наставника

Оккупанты безжалостно лупят по Харькову. Постоянные обстрелы стали причиной гибели 63-летнего Александра Акимова. Печальное известие поступило от федерации дзюдо Харькова.

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В последнее время наставник отправился в волонтерство, развозил лекарственные препараты тем, кто в них нуждался. За свою тренерскую карьеру успел воспитать мастеров и спорта международного класса.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего. Вечная память!

Полный текст публикации по фейсбуку федерации дзюдо Харькова

Днем 11.04.2022 погиб в возрасте 63 лет, в результате обстрела Харькова. В последнее время работал волонтером, развозил лекарства на велосипеде.

Акимов Александр Владимирович – тренер по дзюдо, тренировал более 30 лет в СК "Добрый молодец". Его воспитанники: МСМК – Денисов В., ТС – Денисов Е., Тесленко С. и другие.

Сочувствуем родным и близким. Царство небесное.

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