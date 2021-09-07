От 50 тысяч до 11 миллионов евро: украинец Забарный – в топ-50 самых дорогих юных футболистов
Источник:Transfermarkt
Защитнику киевского Динамо и сборной Украины Илье Забарному всего 19 лет. Однако игрок уже зарекомендовал себя на высоком уровне в футболе, что не смогло не отразиться на его трансферной стоимости.
Издание Transfermarkt решило составить свой рейтинг самых дорогих игроков, которые могли бы выступать за сборные U-19. В первой пятидесятке такого рейтинге нашлось место и для Ильи Забарного. Его оценили в 11 миллионов евро, что позволило занять 35-е место в списке самых дорогих юниоров планеты.
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Лидирует в этом списке игрок сборной Испании и Барселоны Педри. 18-летний полузащитник оценен в 80 миллионов евро. На втором месте его партнер как по клубу, так и по сборной Ансу Фати с "ценником" в 60 миллионов евро. Замыкает первую тройку француз Эдуардо Камавинга, который летом перебрался в мадридский Реал – его оценили в 55 миллионов евро. Такую же цену установили и на англичанина Джуда Беллингема, выступающего за дортмундскую Боруссию. Всем им по 18 лет. В топ-5 также 19-летний Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед – 50 миллионов евро.
Как за один год изменилась цена на Забарного
- Илья Забарный стал игроком основной команды Динамо лишь в августе 2020 года. Помог в этом случай, ведь немало игроков команды было травмировано. Тогда его оценивали в 50 тысяч евро.
- С сентября 2020 года Забарный стал основным игроком защиты Динамо, в том числе и в матчах Лиги чемпионов. За этим последовал и вызов в национальную сборную Украины.
- Уже в октябре 2020 года Transfermarkt оценил Забарного в 1 миллионов евро. А в январе 2021 года цена на защитника составляла 4 миллиона евро.
- Дальше цена лишь росла. Перед началом Евро-2020 Забарного оценили в 6 миллионов евро. На турнире защитник провел все 5 матчей в составе сборной Украины, дойдя с ней до четвертьфинала. Поэтому 15 июля 2021 года Забарный уже "стоил" 11 миллионов евро.
- Забарный – третий в списке самых дорогих игроков Динамо. Выше него только Виктор Цыганков (25 миллионов евро) и Виталий Миколенко (17 миллионов евро).
- В сборной Украины Забарный делит 6-7 место с Николаем Матвиенко.