От 50 тысяч до 11 миллионов евро: украинец Забарный – в топ-50 самых дорогих юных футболистов

Защитнику киевского Динамо и сборной Украины Илье Забарному всего 19 лет. Однако игрок уже зарекомендовал себя на высоком уровне в футболе, что не смогло не отразиться на его трансферной стоимости.

Издание Transfermarkt решило составить свой рейтинг самых дорогих игроков, которые могли бы выступать за сборные U-19. В первой пятидесятке такого рейтинге нашлось место и для Ильи Забарного. Его оценили в 11 миллионов евро, что позволило занять 35-е место в списке самых дорогих юниоров планеты.

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Лидирует в этом списке игрок сборной Испании и Барселоны Педри. 18-летний полузащитник оценен в 80 миллионов евро. На втором месте его партнер как по клубу, так и по сборной Ансу Фати с "ценником" в 60 миллионов евро. Замыкает первую тройку француз Эдуардо Камавинга, который летом перебрался в мадридский Реал – его оценили в 55 миллионов евро. Такую же цену установили и на англичанина Джуда Беллингема, выступающего за дортмундскую Боруссию. Всем им по 18 лет. В топ-5 также 19-летний Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед – 50 миллионов евро.

Как за один год изменилась цена на Забарного