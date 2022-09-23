Следил каждый: как сборная Украины отреагировала на освобождение героев "Азовстали" - видео
Источник:УАФ
Илья Забарный рассказал об эмоциях от освобождения украинских воинов. По его словам, вся сборная была рада такому неожиданному известию.
В субботу национальная команда Украины по футболу проведет предпоследний матч в Лиге наций 2022-203. Первую игру команда Александра Петракова провалила, пропустив три мяча от Шотландии.
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Следующим соперником "сине-желтых" станет сборная Армении. В преддверии матча защитник Динамо Илья Забарный прокомментировал поражение от Шотландии.
Был трудный матч, это все видели. Ребятам было непросто. Сейчас атмосфера в команде хорошая. Мы много общаемся с ребятами. Проанализировали игру, что не так, и двигаемся дальше,
– отметил Забарный.
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Также Илья прокомментировал освобождение 215 пленных, в том числе героев "Азовстали". Защитник заверил, что вся команда счастлива из-за этого.
Это для нас было очень-очень хорошее известие. Думаю, за этим следил каждый украинец. Хочется, чтобы такое случалось как можно больше и меньше людей умирало. Никто не хочет этого,
– сказал Забарный.
Видео пресс-конференции Петракова и Забарного:
Напомним, что после четырех туров сборная Украины имеет 7 очков в активе и занимает второе место. Шотландия опережает "сине-желтых" на два балла.Важно! Матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Начало – в 16:00 по киевскому времени.