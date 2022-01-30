Осуществит мечту: Усик дебютирует за футбольный клуб из Украины – видео презентации

Пока Тайсон Фьюри проигнорировал сражение с Александром Усиком, а реванш против Энтони Джошуа не организовали – непобедимый украинец попробует свои силы в футболе. Усик дебютирует за футбольный клуб Полесья Первой лиги Украины.

Дебют Усика состоится в феврале

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в тяжелом весе сыграет за Полесье в турнире Winter Cup в Турции.

Кстати, Промоутер Фьюри назвал неожиданную дату реванша Усик – Джошуа

Я дебютирую за команду Первой лиги Полесья. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup,

– сказал боксер.

Смотрите видео презентации Усика

Дебют Александра Усика за Полесье может состояться уже 3 февраля. В это время команда украинца сыграет с Вересом. Отметим, что Усик – болельщик киевского Динамо.

Расписание Winter Cup

03/02 Полесье – Верес (19:00)

04/02 Металлист – Черноморец (19:00)

07/02 Полесье – Черноморец (19:00)

08/02 Металлист – Верес (19:00)

11/02 Полесье – Металлист (19:00)

12/02 Верес – Черноморец (19:00).

. Winter Cup – товарищеский турнир, организуемый телеканалами "Футбол 1,2,3". Кроме Полесья и Вереса на турнире сыграют Металлист и Черноморец.