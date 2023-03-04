Аутсайдер пристыдил Брюгге в чемпионате Бельгии: Яремчук продолжил безголевую серию

3 марта состоялся матч 28-го тура Лиги Жупиле, в котором встретились Остенде и Брюгге. Команда форварда сборной Украины потерпела шестое поражение в чемпионате.

Команда Скотта Паркера рассчитывала пополнить свой очковый багаж в поединке с аутсайдером лиги. Впрочем, игра показала, что кризис "черно-синих" продолжается, пишет 24 канал.

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Яремчук продолжает "молчать"

Роман Яремчук по традиции начал матч на скамейке запасных. Главный тренер Брюгге выпустил украинца на поле на 63-й минуте матча, когда его команда "горела" 0:2. За отведенное игровое время Яремчук не смог переломить ход поединка.

На 5-й компенсированной минуте второго тайма Брюгге в третий раз пропустил мяч от 17 команды чемпионата. В итоге Брюгге уступил Остенде со счетом 0:3. Украинский форвард получил от SofaScore посредственную оценку – 6,5.

Остенде – Брюгге – 3:0

Голы: Амброз, 44, Макгин, 58, Атанга, 90+5.

После 28 сыгранных матчей Брюгге занимает четвертое место в чемпионате. На счету команды Паркера 46 очков, а отставание от третьего места составляет 8 пунктов.

. 27-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл 22 матча за бельгийский клуб, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами. За трансфер форварда Брюгге заплатил Бенфике 17 миллионов евро.