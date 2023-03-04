Команда Скотта Паркера розраховувала поповнити свій очковий багаж у поєдинку з аутсайдером ліги. Втім, гра показала, що криза "чорно-синіх" триває, пише 24 канал.

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Яремчук продовжує "мовчати"

Роман Яремчук за традицією розпочав матч на лавці запасних. Головний тренер Брюгге випустив українця на поле на 63-й хвилині матчу, коли його команда "горіла" 0:2. За відведений ігровий час Яремчук не зумів переломити хід поєдинку.

На 5-й компенсованій хвилині другого тайму Брюгге втретє пропустив м'яч від 17-ї команди чемпіонату. У підсумку Брюгге поступився Остенде з рахунком 0:3. Український форвард отримав від SofaScore посередню оцінку – 6,5.

Остенде – Брюгге – 3:0

Голи: Амброз, 44, Макгін, 58, Атанга, 90+5.

Після 28 зіграних матчів Брюгге посідає четверту сходинку чемпіонату. На рахунку команди Паркера 46 очок, а відставання від третього місця складає 8 пунктів.

Статистика Романа Яремчука. 27-річний форвард в нинішньому сезоні зіграв 22 матчі за бельгійський клуб, у яких відзначився двома голами та трьома асистами. За трансфер форварда Брюгге заплатив Бенфіці 17 мільйонів євро.