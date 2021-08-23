Оставил тебе команду в восьмерке сильнейших, – о чем Шевченко говорил с Петраковым

Александр Петраков стал преемником Андрея Шевченко в сборной Украины, хотя пока с приставкой "исполняющий обязанности". Новый наставник "сине-желтых" рассказал о разговоре с Шевченко.

Петраков: Могу сказать откровенно – огромное спасибо Шевченко

Петраков отметил, что позвонил Шевченко и по-дружески поговорил с бывшим наставником команды. Петраков поблагодарил Шевченко и его тренерский штаб.

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Я Шевченко позвонил, мы с ним по-дружески поговорили. Могу сказать откровенно – огромное спасибо Андрею, Андреа Мальдери, Мауро Тассотти за выполненную за 5 лет работу,

– сказал Петраков.

Тренер рассказал, что штаб Шевченко постоянно делился с ним опытом.

"Они с нами делились мнением, они такие, доступные парни. Делились с нами своим опытом, тренировочными занятиями, что-то я взял, что-то свое, поэтому спасибо", – отметил тренер.

Также Петраков рассказал, что Шевченко пошутил, мол, передал ему команду в восьмерке лучших в Европе. Украина дошла до четвертьфинала на Евро-2020.

Андрей мне сказал: "Васильич, а я тебе команду оставил в восьмерке сильнейших". А он прав. Говорю: "Да, Андрей, ты прав",

– рассказал Петраков.

что Шевченко и Петраков встретились на матче 5 тура УПЛ между Динамо и Десной (5:0). Игра состоялась 22 августа на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.