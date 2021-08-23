Оставил тебе команду в восьмерке сильнейших, – о чем Шевченко говорил с Петраковым
Источник:"Великий футбол"
Александр Петраков стал преемником Андрея Шевченко в сборной Украины, хотя пока с приставкой "исполняющий обязанности". Новый наставник "сине-желтых" рассказал о разговоре с Шевченко.
Петраков: Могу сказать откровенно – огромное спасибо Шевченко
Петраков отметил, что позвонил Шевченко и по-дружески поговорил с бывшим наставником команды. Петраков поблагодарил Шевченко и его тренерский штаб.
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Я Шевченко позвонил, мы с ним по-дружески поговорили. Могу сказать откровенно – огромное спасибо Андрею, Андреа Мальдери, Мауро Тассотти за выполненную за 5 лет работу,
– сказал Петраков.
Тренер рассказал, что штаб Шевченко постоянно делился с ним опытом.
"Они с нами делились мнением, они такие, доступные парни. Делились с нами своим опытом, тренировочными занятиями, что-то я взял, что-то свое, поэтому спасибо", – отметил тренер.
Также Петраков рассказал, что Шевченко пошутил, мол, передал ему команду в восьмерке лучших в Европе. Украина дошла до четвертьфинала на Евро-2020.
Андрей мне сказал: "Васильич, а я тебе команду оставил в восьмерке сильнейших". А он прав. Говорю: "Да, Андрей, ты прав",
– рассказал Петраков.
- Александр Петраков ночью 18 августа возглавил сборную Украины после Андрея Шевченко. Последний неожиданно объявил 1 августа, что у него закончился контракт с УАФ.
- По информации СМИ, в тренерский штаб Петракова вошел Андрей Анненков из одесского Черноморца.
- Сообщалось, что тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Башенный.
- Сам Петраков объявил о возвращении в сборную Украины Александра Шовковского.