Звездный обмен футболками

Поединок с Байером завершился убедительной победой дортмундской Боруссии 3:1. За "шмелей" дважды отличился звездный футболист "желто-черных" Эрлинг Холанн. Его гол уже на 5-й минуте размочил нули на табло.

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Также голом за дортмундцев отличился на 51-й минуте Марко Ройс. Обслуживал этот матч 47-летний Мануэль Грефе. Для арбитра этот матч стал последним в карьере, поэтому судья решил навсегда запомнить этот день. Грефе в честь этого после встречи обменялся футболками с одной из главных звезд Бундеслиги Холанном.

После победы Боруссия с 64 очками завершила сезон на 3 месте. У Холанна 41 гол в 41 матче во всех турнирах сезона. Также в активе нападающего 12 ассистов.