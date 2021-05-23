Зірковий обмін футболками

Поєдинок із Баєром завершився переконливою перемогою дортмундської Боруссії 3:1. За "джмелів" двічі відзначився зірковий футболіст "жовто-чорних" Ерлінг Голанд. Його гол вже на 5-й хвилині розмочив нулі на табло.

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Також голом за дортмундців відзначився на 51-й хвилині Марко Ройс. Обслуговував цей матч 47-річний Мануель Грефе. Для арбітра цей матч став останнім у кар'єрі, тому суддя вирішив на завжди запам'ятати цей день. Грефе на честь цього після зустрічі обмінявся футболками з однією з головних зірок Бундесліги Голандом.