Оставил в дураках пятерых игроков: гол в ворота Шахтера признали лучшим в Лиге чемпионов – видео
Источник:УЕФА
В Лиге чемпионов определили лучший гол третьего тура. Им стал удар игрока мадридского Реала Винисиуса, который он нанес по воротам Шахтера.
Винисиус в матче против Шахтера оформил дубль, забив два гола с разницей в пять минут.
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Наиболее эффектным оказался его второй гол. Получив мяч на левом фланге перед штрафной, он сумел обойти сразу пятерых игроков Шахтера, после чего с острого угла пробил над Трубиным.
Именно этот гол победил в опросе за звание лучшего в третьем туре Лиги чемпионов. Кроме него на победу претендовали голы полузащитника Ливерпуля Наби Кейта (в ворота Атлетико), нападающего Спортинга Паулиньо (в ворота Бешикташа) и форварда Интера Эдина Джеко (в ворота Шерифа).
Видео гола Винисиуса
Стоит отметить, что это уже второй раз в этом сезоне Лиги чемпионов лучшим голом тура признается тот, который был забит в ворота Шахтера. В первом туре Лиги чемпионов победителем стал гол Траоре в ворота "горняков".