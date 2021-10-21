Винисиус в матче против Шахтера оформил дубль, забив два гола с разницей в пять минут.

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Наиболее эффектным оказался его второй гол. Получив мяч на левом фланге перед штрафной, он сумел обойти сразу пятерых игроков Шахтера, после чего с острого угла пробил над Трубиным.

Именно этот гол победил в опросе за звание лучшего в третьем туре Лиги чемпионов. Кроме него на победу претендовали голы полузащитника Ливерпуля Наби Кейта (в ворота Атлетико), нападающего Спортинга Паулиньо (в ворота Бешикташа) и форварда Интера Эдина Джеко (в ворота Шерифа).

Видео гола Винисиуса



Стоит отметить, что это уже второй раз в этом сезоне Лиги чемпионов лучшим голом тура признается тот, который был забит в ворота Шахтера. В первом туре Лиги чемпионов победителем стал гол Траоре в ворота "горняков".