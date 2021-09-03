Остапченко принес Украине "золото" Паралимпиады: у украинца полный комплект медалей в Токио

Денис Остапченко стал автором второго "золота" для Украины в плавании 3 сентября. Украинец стал лучшим на дистанции 200 метров вольным стилем.

Золотые 200 метров Остапченко

Сразу два украинца представляли нашу страну на этой дистанции в классе S3 – Денис Остапченко и Сергей Паламарчук. Остапченко собрал в Токио весь медальный комплект.

Примечательно Не хватило до "золота" 0,05 секунды: пловец Трусов стал вторым на Паралимпиаде в Токио

Главным конкурентом Остапченко в борьбе за "золото" стал мексиканец Диего Лопес, который до последних метров был одним из претендентов на победу. Однако украинец не упустил шанс и почти на две секунды опередил соперника.

Денис Остапченко – паралимпийский чемпион в заплыве 200 метров вольным стилем в Токио. Для него это уже третья медаль в Японии. Теперь у Дениса полный комплект наград на этой Паралимпиаде – "золото" на 200 метров вольным стилем, "серебро" на 50 метрах на спине и "бронза" на дистанции 50 метров вольным стилем.

Третье место занял еще один представитель Мексики Хесус Эрнандес Эрнандес. Другой украинец Сергей Паламарчук финишировал восьмым.

Результаты заплыва (200 метров вольным стилем)

1. Денис Остапченко (Украина) – 3:21.62

2. Диего Лопес (Мексика) – 3:23.57

3. Хесус Эрнандес Эрнандес (Мексика) – 3:23.93