Денис Остапченко завоевал "серебро" на Паралимпиаде-2024 в плавании

Летние Паралимпийские игры-2024 в Париже приближаются к своему завершению. Однако украинские спортсмены продолжают борьбу за награды.

В пятницу, 6 сентября, состоялись четыре финальных заплыва с участием украинских пловцов. В одном из них стартовали украинцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук, пишет 24 Канал.

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Очередная медаль Паралимпиады

В квалификации на дистанцию 50 метров вольным стилем в классе S3 Паламарчук продемонстрировал второй результат, а Паламарчук – третий. Поэтому украинские пловцы были реальными претендентами на двойной подиум.

В финальном заплыве конкурентами украинцев были пловцы из Турции, Италии, Германии и три представителя Мексики. Остапченко стартовал с третьей дорожки, а Паламарчук с пятой.

Сильнейшим на спринтерской дистанции был пловец из Турции. Украинец Денис Остапченко финишировал на втором месте. Он получил серебряную медаль.

Напомним, что на Паралимпийских играх в Париже Остапченко завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине. В том же заплыве Паламарчук получил "бронзу".

В медальном зачете Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место. В активе наших атлетов 66 наград.