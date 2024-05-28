Сын Маркевича уехал из Украины: продолжит ли тренер работать в Карпатах

Старший тренер львовских Карпат Остап Маркевич в мае уехал из Украины. Известный специалист планирует трудоустроиться в новом клубе.

Львовские Карпаты получили серебряные награды Первой лиги и завоевали право в следующем сезоне играть в УПЛ. Однако на тренерском мостике "львов" произойдут изменения.

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Остап Маркевич объяснил выезд из Украины

По сообщению ТаТоТаке, сын главного тренера Карпат Мирона Маркевича в середине мая выехал из Украины и фактически не работает в клубе. Остап Маркевич не присутствовал на двух последних поединках львовян.

Как сообщил Маркевич-младший, сейчас он находится в Испании. Там живет семья тренера и ему нужно было оформить определенные документы. Он выехал из Украины на законных основаниях и планирует вскоре вернуться.

Остап Маркевич рассматривает предложения работы главным тренером от украинских и зарубежных клубов. Хотя он не исключает, что останется в структуре Карпат, но на новой должности.

Тренерская карьера Маркевича-младшего