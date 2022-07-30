Тер-Закарян: Я не буду держать Самбу, исходя из того, что увидел

Левый вингер из Сенегала, так поразивший Европу после матчей Юношеской Лиги чемпионов, съездил на просмотр во Францию. Там Самба Диалло попытался зарекомендовать себя перед тренерским штабом Бреста, выступающим в Лиге 1.

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Но французский клуб забраковал футболиста Динамо. Главный наставник команды Мишель Тер-Закарян рассказал, что не видит Диалло в своем составе. Поэтому Самба без успеха продолжает поиск нового клуба.

Я не буду держать Самбу, исходя из того, что увидел. У нас уже есть Дембеле, которому 19 лет. А нам нужны готовые футболисты. У нас уже есть работа по Дембеле,

– сказал тренер Бреста.

Напомним, что новое правило ФИФА разрешает иностранным футболистам досрочно прекращать контракт с украинскими клубами и искать новую команду. Чем воспользовался Диалло, ведь его соглашение с Динамо рассчитано до конца 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболистом интересуется сама мюнхенская Бавария. Также в списке заинтересованных команд есть целый ряд известных европейских клубов – Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Марсель, Лион, Монако, Милан, Брюгге, Барселона и Андерлехт.

Еще в момент заключения контракта с Динамо Самбой параллельно интересовалось Манчестер Сити.

К слову. Самба Диалло выступает за киевский клуб с конца июля 2021 года. Успешно играл за юношескую команду Динамо.