Будущее Пушича в Шахтере: останется ли наставник с командой

Дарио Срна ответил относительно заинтересованности Марино Пушичем других клубов. В Шахтере надеются, что тренер останется с командой.

После перехода Арне Слота в Ливерпуль, появились слухи, что Фейенорд намерен подписать Марино Пушича. Наставник Шахтера работал ассистентом Слота в роттердамском клубе.

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Останется ли Пушич в Шахтере

Дарио Срно подтвердил, что некоторые клубы проявляют заинтересованность в главном тренере "горняков", однако Пушич пообещал остаться в команде.

Официально в клуб по Пушичу ничего не прошло – есть слухи, есть разговоры. Уверен, что Пушич остается. Мы хотим, чтобы в новом сезоне он сделал все так, как в этом было. Сказал Пушич, что он остается? Да,

– рассказал директор Шахтера.

Он также добавил, что звонки по поводу Пушича есть, однако официального предложения "горняки" до сих пор не получили.

Карьера Марино Пушича в Шахтере: главное

Возглавил "горняков" в 2023 году. До этого он был ассистентом Арне Слота в Фейеноорде.

Под руководством Пушича Шахтер в сезоне-2023/2024 стал чемпионом Украины и завладел Кубком Украины.

В частности "горняки" вышли в Лигу чемпионов, где будут играть в следующем сезоне. Однако сразу в групповом раунде или в квалификации, зависит от финала ЛЧ-2024.

, но тот отказался по неизвестной причине.