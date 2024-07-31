Будущее Лунина решено: тренер Реала поставил точку в трансферной эпопее с уходом украинца

Мадридский Реал начинает свое американское турне в рамках подготовки к новому сезону-2024/2025. Главный тренер команды Карло Анчелотти рассказал о ближайших трансферных планах "сливочных".

Наставник "Королевского клуба" заметил, что мадридский гранд больше не будет работать на трансферном рынке. Реал не планирует больше усиливаться.

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Трансферное окно для Реала закрыто

Также это касается и футболистов, которые были близки к уходу из команды, в том числе и нашего Андрея Лунина. Если верить словам Карло Анчелотти, то украинский голкипер еще на сезон остается в Мадриде. Сага с переходом закрыта?

Трансферное окно для нас закрыто. Вернулся Вальехо, Алаба скоро выздоравливает, а молодые игроки, которые тренируются с нами, имеют качество. Не будем никого и отпускать, потому что все хотят остаться,

– заявил Анчелотти.

Напомним, что было много слухов вокруг вероятного ухода Лунина из Реала. Активно его сватали в английский Манчестер Юнайтед. Была даже информация, что руководство "галактикос" поставило перед украинцем ультиматум, ведь тот очень долго размышлял над тем, стоит ли подписывать новый контракт с Реалом.

До сих пор неизвестно, подпишет ли Андрей новое соглашение с мадридцами. Ведь его соглашение истекает в конце июня следующего 2025-го года.

Уже ночью на 1 июля Реал сыграет против Милана (начало в 03:30 по киевскому времени).

Отметим, что прошлый сезон-2023/2024 стал лучшим для Лунина в футболке Реала. За сезон Андрей провел 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 поединков отыграл на ноль.